Lavoratori dello spettacolo e cultura firmato protocollo col Comune di Modena per la stabilità occupazionale

Lunedì 26 gennaio, il Comune di Modena ha sottoscritto un protocollo con i rappresentanti di sindacati e confederazioni per promuovere pratiche di stabilità occupazionale nel settore dello spettacolo e della cultura. L’accordo mira a rafforzare le condizioni di lavoro e a favorire un approccio condiviso tra le parti coinvolte, contribuendo alla tutela e alla sostenibilità del settore a livello locale.

L'intesa sottoscritta coi sindacati di categoria. Tra i lavoratori interessati ci sono attori, cantanti, fonici ed elettricisti del Teatro Comunale, ma anche Storchi, Passioni e dei Venti Il protocollo a Modena interessa i lavoratori di realtà culturali e dello spettacolo come il Teatro comunale Pavarotti Freni, Teatro Storchi, Teatro delle Passioni, Teatro dei Venti. Si tratta di attori, cantanti, coristi, musicisti, elettricisti, macchinisti, fonici, scritturati, sia dipendenti e sia lavoratori autonomi. Tra i principali punti del protocollo, l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, da inserire in tutti i bandi e affidamenti che prevedano risorse pubbliche.🔗 Leggi su Modenatoday.it

