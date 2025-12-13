Firmato il protocollo per il Maxxi Med | Ministero della Cultura Comune e Università avviano il nuovo polo internazionale a Messina

È stato firmato un protocollo tra Ministero della Cultura, Comune di Messina e Università degli Studi di Messina per la creazione del Maxxi Med, un nuovo polo culturale internazionale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo culturale del territorio e del Mezzogiorno, rafforzando il ruolo di Messina come centro di eccellenza nel panorama culturale nazionale e internazionale.

Un nuovo tassello strategico per il futuro culturale di Messina e del Mezzogiorno. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Fondazione Maxxi, il Comune di Messina e l'Università degli Studi di Messina per avviare in maniera strutturale la.

