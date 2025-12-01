Narni firmato un protocollo fra Comune e associazioni per la rete Insieme per il bene comune

Un appuntamento importante, al quale hanno partecipato numerose associazioni del territorio. E' quello che si è svolto sabato 29 novembre al Digipass di Narni. Nell'occasione Comune ed associazioni hanno firmato un Protocollo che ha portato alla costituzione della Rete "Insieme per il Bene. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

