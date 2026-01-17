Lo Zia Lidia Social Club lancia la stagione 2026 | 23 anni di visioni tra cinema critica e omaggi a Claudia Cardinale

Da avellinotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Zia Lidia Social Club annuncia l’avvio della stagione 2026, segnando 23 anni di attività dedicata al cinema, alla critica e agli omaggi a Claudia Cardinale. La conferenza stampa, svoltasi questa mattina al Circolo della Stampa, ha sottolineato l’importanza di preservare e promuovere il patrimonio cinematografico in un contesto culturale in continua evoluzione. Un momento di riflessione e continuità per un’associazione che da oltre due decenni si impegna nella promozione del cinema

La conferenza stampa si è svolta questa mattina presso il Circolo della Stampa, luogo borghese e insieme civile, dove le parole sul cinema risuonano ancora come un gesto necessario, quasi ostinato, in un tempo che sembra averne smarrito l’urgenza. La nuova stagione è dedicata al sorriso di Claudia Cardinale. Non un’icona astratta, ma un volto reale, popolare e insieme mitologico, che attraversa la storia del cinema italiano come una promessa mai del tutto mantenuta. Nel corso dell’incontro è stato presentato il manifesto ufficiale del cartellone, realizzato dal maestro Giovanni Spiniello: un’immagine pensata non per sedurre, ma per restare, come restano certi sguardi quando il tempo li consuma senza cancellarli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il cinema vive con “Zia Lidia Social Club”: la nuova stagione

Leggi anche: Musica, teatro e poesia: al via la stagione 2026 tra omaggi e spettacoli per tutti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’Irpinia partecipa al decennale della scomparsa di Ettore Scola; Il cinema vive con Zia Lidia Social Club: la nuova stagione; Il cinema vive con Zia Lidia Social Club | la nuova stagione; Eventi Campania 2026 – Tra teatro e cinema, un fantastico weekend in Irpinia.

zia lidia social club23 anni di Zia Lidia Social Club: "Cinema condiviso, legato alla scrittura" - L'articolo 23 anni di Zia Lidia Social Club: "Cinema condiviso, legato alla scrittura" proviene da OttoPagine. msn.com

zia lidia social clubLo Zia Lidia Social Club presenta il nuovo anno di visioni, una stagione dedicata al sorriso di Claudia Cardinale - 30, presso il circolo della stampa, lo ZiaLidiaSocialClub presenterà la stagione 2026, dedica ... corriereirpinia.it

zia lidia social clubZia Lidia, Peppe Lanzetta rende omaggio a Pasolini, al Partenio si proietta “Mamma Roma” - L'appuntamento è in programma sabato 10 gennaio, alle 19, al Cinema Partenio con la visione di "Mamma Roma", t ... corriereirpinia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.