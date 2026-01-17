Lo Zia Lidia Social Club lancia la stagione 2026 | 23 anni di visioni tra cinema critica e omaggi a Claudia Cardinale

Lo Zia Lidia Social Club annuncia l’avvio della stagione 2026, segnando 23 anni di attività dedicata al cinema, alla critica e agli omaggi a Claudia Cardinale. La conferenza stampa, svoltasi questa mattina al Circolo della Stampa, ha sottolineato l’importanza di preservare e promuovere il patrimonio cinematografico in un contesto culturale in continua evoluzione. Un momento di riflessione e continuità per un’associazione che da oltre due decenni si impegna nella promozione del cinema

La conferenza stampa si è svolta questa mattina presso il Circolo della Stampa, luogo borghese e insieme civile, dove le parole sul cinema risuonano ancora come un gesto necessario, quasi ostinato, in un tempo che sembra averne smarrito l'urgenza. La nuova stagione è dedicata al sorriso di Claudia Cardinale. Non un'icona astratta, ma un volto reale, popolare e insieme mitologico, che attraversa la storia del cinema italiano come una promessa mai del tutto mantenuta. Nel corso dell'incontro è stato presentato il manifesto ufficiale del cartellone, realizzato dal maestro Giovanni Spiniello: un'immagine pensata non per sedurre, ma per restare, come restano certi sguardi quando il tempo li consuma senza cancellarli.

