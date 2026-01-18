Reati a non finire | è stato arrestato a Brescia un ladro ricercato da tre anni
A Brescia è stato catturato un uomo ricercato da circa tre anni, dopo aver commesso diversi reati. Sul suo conto pendevano due ordini di carcerazione emessi dalle Procure di Brescia e Cremona. L’arresto rappresenta il risultato di un’attività di indagine e contrasto alla criminalità, evidenziando l’efficacia delle forze dell’ordine nel perseguire i soggetti ricercati da tempo.
Era latitante da circa tre anni e su di lui pendevano due distinti ordini di carcerazione emessi dalle Procure della Repubblica di Brescia e Cremona. Nei giorni scorsi, però, la sua fuga si è conclusa nel centro di Brescia, dove gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Carmine” hanno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
