Camion si ribalta in curva e schiaccia un'auto morta una donna | Susanna Zuffoli aveva 58 anni

Un tir si è ribaltato e ha schiacciato un'auto a Molinella, uccidendo una donna di 58 anni. La vittima si chiamava Susanna Zuffoli. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Inutile l'intervento dei soccorritori, la 58enne è deceduta sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Cronaca, Molinella. Camion si ribalta in curva e travolge un'auto: morta una donna di 58 anni - facebook.com Vai su Facebook

Camion si ribalta su un fianco durante lo scarico, autista ferito ift.tt/GtCnH1c Vai su X

Camion si ribalta in curva e schiaccia un’auto, morta una donna: Susanna Zuffoli aveva 58 anni - Un tir si è ribaltato e ha schiacciato un’auto a Molinella, uccidendo una donna di 58 anni. Scrive fanpage.it

Camion si ribalta nel Bolognese e schiaccia un'auto, morta 58enne - La donna stava andando al lavoro quando il mezzo pesante ha sbandato e travolto la sua macchina ... Secondo rainews.it

Terribile incidente a Molinella, donna morta schiacciata da un camion che si ribalta in curva - La tragedia si è consumata in via Romagna: la vittima, una 58enne di Medicina, era alla guida di una Yaris e l’autoarticolato, che ha perso stabilità, arrivava dalla direzione opposta ... msn.com scrive

Camion si ribalta nel Bolognese, auto schiacciata, morta 58enne - Incidente mortale, intorno alle 8 di questa mattina, a Molinella nel Bolognese. Segnala ansa.it

Bologna, un camion si ribalta e schiaccia un'auto: muore una donna di 58 anni. Stava andando al lavoro - La donna, sposata con figli, era diretta a Minerbio dove lavorava ed era residente ad Argenta, nel Ferrarese ... Da corrieredibologna.corriere.it

Tragedia a Molinella, muore schiacciata dal camion: la vittima è una donna di Argenta - Molinella Una tragedia si è consumata questa mattina (2 dicembre) su via Romagne, nel comune di Molinella, all’altezza dell’impianto di depurazione. Segnala msn.com