Brindisi muore a 10 anni dopo malore | l’Asl avvia accertamenti trasferimento nel mirino

Una bambina di dieci anni è deceduta nel pomeriggio di ieri all’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana, dopo aver accusato un malore. L’Asl ha avviato accertamenti per chiarire le cause della tragedia, mentre si indaga sul trasferimento della giovane. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa.

Una bambina arriva in fin di vita al Camberlingo: vani i tentativi di rianimarla. Una bambina di dieci anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri (9 dicembre) all’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. Si era sentita male il giorno precedente nella sua casa di Carovigno. I genitori l’avevano portata al Pronto soccorso dell’ ospedale “Perrino” di Brindisi, dove i medici avevano optato per il ricovero in Pediatria. Le prime analisi avevano evidenziato un quadro critico: un possibile problema di tipo diabetologico e persino l’ipotesi di una pericardite. Le sue condizioni, già fragili, sono peggiorate ulteriormente durante il trasferimento in ambulanza verso Francavilla Fontana, struttura scelta – secondo le prime indicazioni – per la presenza di un laboratorio considerato utile per ulteriori indagini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Brindisi, muore a 10 anni dopo malore: l’Asl avvia accertamenti, trasferimento nel mirino

