L’Atalanta sfoltisce l’attacco | Maldini va alla Lazio in prestito con diritto di riscatto

L’Atalanta ha deciso di ridimensionare il reparto offensivo, con Maldini che si trasferisce in prestito alla Lazio con diritto di riscatto. Questa operazione segue l’ingresso di Giacomo Raspadori nel club bergamasco, segnando un cambiamento nella rosa dell’Atalanta. La cessione di Maldini rappresenta una scelta strategica per la squadra, che prosegue nel suo percorso di riformulazione della rosa in vista delle prossime sfide stagionali.

Dopo l’ingresso di Giacomo Raspadori, per l’ Atalanta è arrivato il momento di sfoltire il reparto offensivo. Alla cessione di Brescianini alla Fiorentina segue quella di Daniel Maldini, in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’operazione si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per un incasso totale che potrebbe toccare oltre i 14 milioni di euro. La sua esperienza nerazzurro è iniziata proprio a gennaio del 2025 dopo il suo arrivo a titolo definitivo dal Monza per una cifra di 13,7 milioni di euro, la stessa che, euro più euro meno, la Lazio dovrebbe sborsare per accaparrarselo a titolo definitivo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagliÈ in fase di definizione l’accordo tra Maldini e la Lazio, che prevede un prestito con opzione di riscatto per Daniel Maldini.

