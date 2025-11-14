Anche la Lazio su Mainoo | prime informazioni per prestito con diritto di riscatto Tmw
Lazio segue Kobbie Mainoo del Manchester United: possibile prestito con diritto di riscatto per rinforzare il centrocampo a gennaio. Anche la Lazio su Mainoo. Scrive Tmw: “Si avvicina un gennaio che potrebbe rivelarsi decisivo per la Lazio, non solo sul piano tecnico ma anche su quello strategico. Il club biancoceleste è in attesa di conoscere i margini operativi imposti dalle norme economiche: possibile mercato a saldo zero, con cessioni necessarie per finanziare nuovi innesti, oppure via libera a operazioni più ampie. Nel frattempo, però, la dirigenza non resta ferma e continua a scandagliare il panorama internazionale alla ricerca delle opportunità migliori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
La Lazio è alla ricerca di un giocatore per gennaio e il club starebbe pensando al prestito di Mainoo del Manchester United... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Mainoo #ManchesterUnited #ManUtd #RedDevils #calciomercato Vai su X
Il Comitato Regionale FISE Lazio organizza, nel mese di novembre un corso sperimentale Introduttivo per "COMMISSARIO ALLE PARTENZE", aperto ai tesserati FISE che vogliono avvicinarsi a questa attività o a coloro che già la svolgono. Il corso è gratuito e - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lazio su Mainoo: prime informazioni per prestito con diritto di riscatto (Tmw) - Lazio segue Kobbie Mainoo del Manchester United: possibile prestito con diritto di riscatto per rinforzare il centrocampo a gennaio. Da ilnapolista.it
Calciomercato Lazio, Fabiani si muove per un giocatore del Manchester United: primi contatti avviati. L’indiscrezione - Una trattativa non semplice per i biancocelesti Il calciomercato Lazio si avvicina e la dirigenza biancocele ... Lo riporta lazionews24.com
Mercato Lazio, dall’Inghilterra: chieste informazioni per un talento dello United - La società biancoceleste avrebbe contattato i Red Devils per chiedere il prestito di un giovane talento: la notizia arriva dall'Inghilterra ... Scrive msn.com