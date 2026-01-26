Nel 2025, l’App della Polizia Postale ha registrato oltre 46.000 segnalazioni, evidenziando l’importanza della denuncia rapida online. Proprio in un normale pomeriggio, a bordo di un Intercity da Milano a Livorno, si è verificato un episodio che ha coinvolto utenti che hanno utilizzato l’app per segnalare un problema. Questa piattaforma rappresenta uno strumento essenziale per la tutela della sicurezza digitale e la pronta risposta alle criticità.

È successo tutto in pochi minuti, in un pomeriggio come tanti, a bordo di un Intercity diretto da Milano a Livorno. Il convoglio aveva appena superato Voghera, quando una giovane passeggera, seduta al suo posto, si è trovata accanto un uomo che ha iniziato a molestarla con gesti sessualmente espliciti. Immobilizzata dalla paura, per non rischiare di peggiorare la situazione, ha deciso di non attirare l’attenzione, ma di usare una strada diversa: ha aperto sul telefono l’applicazione YouPol e ha inviato una segnalazione silenziosa. Molestie sessuali, lo spot per dire basta una volta per tutte: «Pensi che tutto questa sia ok?» X Molestie in treno: gli aiuti arrivano via YouPol. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'App della Polizia Postale ha ricevuto 46mila segnalazioni nel 2025

