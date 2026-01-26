L’America morsa dal gelo artico | oltre 900mila persone senza energia elettrica

L’ondata di freddo artico ha colpito gli Stati Uniti, lasciando senza energia elettrica oltre 900.000 persone. New York e altre aree sono state interessate da temperature estremamente basse, provocando disagi e interruzioni nei servizi essenziali. Questa situazione evidenzia la portata delle sfide climatiche e l’impatto dell’inverno sulle infrastrutture di molti stati americani.

New York piomba nel freddo più estremo degli ultimi decenni L'inverno ha presentato il suo conto più salato agli Stati Uniti d'America. Una tempesta artica di inaudita violenza ha travolto la costa orientale e il sud del Paese lasciando quasi un milione di persone nell'oscurità più totale. Mentre il vento soffia senza sosta le infrastrutture energetiche hanno ceduto sotto il peso del gelo estremo costringendo migliaia di famiglie a lottare contro il freddo nelle proprie abitazioni. La situazione appare particolarmente critica nel corridoio che unisce il Texas alla Louisiana dove le temperature insolitamente basse hanno messo in ginocchio la rete elettrica locale.

