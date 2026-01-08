Emergenza neve in 200 senza energia elettrica

A Città di Castello, l’emergenza neve delle ultime ore ha causato interruzioni di energia elettrica e difficoltà nella viabilità. Numerosi interventi sono stati necessari per ripristinare le strade e assistere le persone coinvolte. La situazione rimane sotto monitoraggio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il ripristino dei servizi essenziali nel minor tempo possibile.

CITTÀ DI CASTELLO - L'emergenza neve che ha colpito il territorio nelle scorse ore ha registrato momenti di criticità con diversi interventi sulle strade o di soccorso alle persone. Tra gli episodi più emblematici: il soccorso a un medico nella zona di San Donino che, bloccato nella propria abitazione, è stato raggiunto dalle squadre operative dopo le 17 del 6 gennaio e accompagnato all'ospedale per assicurare il cambio turno al pronto soccorso. Nella stessa zona gli operatori sono intervenuti per liberare la strada di collegamento a un agriturismo dove numerosi clienti erano rimasti bloccati dopo il pranzo: l'ausilio di uno spazzaneve privato ha permesso di ripristinare la sicurezza e consentire il rientro a casa degli automobilisti, soccorrendo anche un conducente che si era intraversato per il ghiaccio.

Neve in Umbria: 200 famiglie senza luce, soccorsi decine di automobilisti. Ancora allerta gialla - di Chiara Fabrizi Circa 200 famiglie alle prese con guasti alla linea elettrica e alcune decine di automobilisti soccorsi perché in difficoltà a guidare sotto la neve, in alcuni casi nonostante gomme ... umbria24.it

Neve in Toscana, regione imbiancata: mezzi in azione e allerta gialla. Nevicata in A1 - Neve in Toscana nel giorno dell’Epifania: nevicate a bassa quota, mezzi spargisale in azione e allerta gialla sulla regione orientale ... gonews.it

Emergenza neve e ghiaccio ormai superata, ma il freddo non allenta la morsa, con temperature attorno allo zero e di notte anche al di sotto. - facebook.com facebook

Rientrata l'emergenza neve a Tolentino, interventi per rimuovere i rami spezzati. Il Comune aveva chiuso le scuole per oggi. Danneggiati alcuni veicoli #ANSA x.com

