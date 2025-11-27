Senza tetto via dalla morsa del gelo | Tre strutture per l’accoglienza E unità di strada per le emergenze

Il freddo è ormai arrivato da diversi giorni e il Comune si è già attrezzato per aiutare i senza fissa dimora. Dalla sera del 1° dicembre poi partirà il servizio di accoglienza invernale con qualche novità. Intanto, le strutture saranno tre: quella dell’Orologio non sarà più Cas per i minori ma diventerà appunto dedicata all’emergenza freddo. Inoltre saranno a disposizione l’Ostello del Carmine e la struttura ‘Accoglienza donne’ di via dei Vanni. Tutte le aree vedono un impegno congiunto di Palazzo Vecchio e Fondazione Solidarietà Caritas: in totale i posti a disposizione sono 140, estendibili a 160 in caso di emergenza o picchi di freddo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

