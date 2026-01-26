L’allenatore del Seattle Macdonald afferma che Darnold ha offerto una delle migliori prestazioni nella storia dei playoff eliminando i Los Angeles Rams

L’allenatore dei Seattle Seahawks, Mike Macdonald, ha lodato la prestazione di Sam Darnold durante i playoff, definendola “una delle migliori nella storia dei playoff”. La sua performance ha contribuito alla vittoria contro i Los Angeles Rams e ha portato la squadra al Super Bowl, confermando il ruolo chiave del quarterback nel percorso di avvicinamento alla finale.

L'allenatore del Seattle Mike Macdonald ha detto che il quarterback Sam Arnold ha "zittito un sacco di gente" offrendo "una delle migliori prestazioni nella storia dei playoff" per portare i Seahawks al Super Bowl. Darnold lanciò tre passaggi da touchdown senza palle perse mentre il Seattle batteva i Los Angeles Rams 31-27 al Lumen Field e organizzava uno scontro con i New England Patriots in California l'8 febbraio. Nonostante fosse stato protagonista nella stagione regolare, Darnold aveva ancora molti dubbiosi, ma li ha calmati ancora una volta con una prestazione coraggiosa in cui ha dovuto superare gli effetti di un persistente infortunio obliquo.

