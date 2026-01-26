Nel Parco delle Groane, a Misinto, si registra una presenza consolidata di attività di spaccio, nonostante numerosi interventi delle forze dell’ordine. Il sindaco esprime preoccupazione, sottolineando come questa problematica sia ormai fuori controllo. L’area, nota come zona di spaccio, rappresenta una sfida complessa per le autorità, che cercano soluzioni efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno.

Misinto (Monza e Brianza) – Zona di spaccio straconosciuta da anni, come molte altre all'interno del Parco delle Groane, già 'visitata' più volte dalle forze dell'ordine, ma praticamente impossibile da debellare con le operazioni ordinarie. " La situazione è peggiorata, ormai si ha la percezione netta che lo spaccio di droga sia fuori controllo in tutte le zone boschive, gli spacciatori anziché diminuire aumentano perché continuano ad aumentare i consumatori". guzzi controlli carabinieri parco delle groane Il delitto nel bosco di Sant'Andrea . È un quadro desolante quello dipinto dal sindaco di Misinto, Matteo Piuri, all'indomani dell' o micidio avvenuto all'interno del bosco di Sant'Andrea.

© Ilgiorno.it - L’agguato mortale nel Parco delle Groane, l’allarme del sindaco: “Qui lo spaccio è fuori controllo”

Spari al Parco delle Groane, l’agguato per lo spaccio di droga: morto un 24enne, ferito un 19enneNella serata di ieri, nel Parco delle Groane, un conflitto armato legato allo spaccio di droga ha provocato un episodio mortale e un ferito lieve.

