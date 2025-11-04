Agrigento tra le province più sicure d’Italia | Pisano Risultato frutto dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine

“Un dato che riempie d’orgoglio l’intera provincia di Agrigento e che premia il lavoro instancabile delle donne e degli uomini in divisa”. Lo dichiara l’on. Calogero Pisano, deputato agrigentino, commentando l’Indice della criminalità 2025 pubblicato dal Sole 24 Ore sulla base dei dati ufficiali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

