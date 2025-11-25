Le violenze sulle donne raccontate dalla sindaca e dalla polizia locale di Genova | Non siamo sole

Repubblica.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La clip del Comune per il 25 novembre si apre con le parole di Silvia Salis e prosegue con i racconti di chi ha denunciato, letti dagli agenti del pool fasce deboli. Regione Liguria: “Oltre 1700 vittime nei Centri Antiviolenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

