Le violenze sulle donne raccontate dalla sindaca e dalla polizia locale di Genova | Non siamo sole

La clip del Comune per il 25 novembre si apre con le parole di Silvia Salis e prosegue con i racconti di chi ha denunciato, letti dagli agenti del pool fasce deboli. Regione Liguria: “Oltre 1700 vittime nei Centri Antiviolenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le violenze sulle donne raccontate dalla sindaca e dalla polizia locale di Genova: “Non siamo sole”

