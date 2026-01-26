La Yuasa Battery si butta via E la salvezza ora è un miraggio

La situazione di Yuasa Battery si presenta difficile, con prospettive di recupero ormai lontane. La squadra di Padova, sotto la guida di Golzadeh e Magalini, affronta un momento complesso, evidenziato dai risultati recenti. In questo contesto, è importante analizzare le cause e valutare le possibili strategie per migliorare le prestazioni e ritrovare la strada verso il successo.

Yuasa Battery 2 Sonepar Padova 3 YUASA BATTERY: Golzadeh 27, Magalini 16, Cubito, Vecchi (L2), Falaschi 3, Stankovic 8, Pellacani 9, Petkov, Fedrizzi, Marchiani, Koprivica, Tatarov 19, Marchisio (L1) All. Ortenzi SONEPAR PADOVA: Gardini 15, Zoppellari, Diez (L), Stefani, Polo 8, Nachev, Toscani (L), Todorovic 2, Bergamasco, Orioli 3, Truocchio 9, Mc Raven, Masulovic 20, Held 13 All. Cuttini All. Medei Arbitri: Simbari - Pozzato Parziali: 22-25 (24’), 25-20 (25’), 25-20 (26’), 23-25 (30’), 11-15 (15’) Si butta via la Yuasa Battery avanti 2-1 nel conto dei set e avanti 18-13 nel quarto parziale. Padova inverte tutto con un turno al servizio di Zappellari e va a vincere anche il tie-break chiudendo ogni speranza di salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery si butta via. E la salvezza ora è un miraggio Yuasa Battery, si complica la rincorsa salvezzaLa recente vittoria di Cisterna contro Monza ha reso più difficile il cammino di salvezza della Yuasa Battery, già complicato. Yuasa Battery, ultimo treno per la salvezzaLa recente trasferta di Yuasa Battery Grottazzolina a Piacenza si è conclusa con una sconfitta significativa, evidenziando le difficoltà della squadra, ancora in fase di emergenza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: La Yuasa Battery si butta via. E la salvezza ora è un miraggio; Gas Sales implacabile al servizio, la Yuasa lotta ma si ferma a Piacenza (3-0); Yuasa Battery Grottazzolina - Sonepar Padova SuperLega Credem Banca; La Sonepar si impone al tie-break nella battaglia con Grottazzolina. La Yuasa Battery si butta via. E la salvezza ora è un miraggioParziali: 22-25 (24’), 25-20 (25’), 25-20 (26’), 23-25 (30’), 11-15 (15’) ... ilrestodelcarlino.it Volley Superlega: la Yuasa Battery Grottazzolina si spegne sul più bello, Padova passa al tie breakUna partita da montagne russe per la Yuasa Battery, che con Padova si gioca probabilmente ogni speranza residua di mantenere la categoria buttando al vento una vittoria cui mancavano soltanto i titoli ... picenotime.it GAME FACE ON Yuasa Battery Grottazzolina Domenica 25 Gennaio 2026 Ore 18.00 PalaSavelli - Porto San Giorgio (FM) Diretta DAZN e VBTV #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.