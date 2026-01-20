Yuasa Battery ultimo treno per la salvezza

La recente trasferta di Yuasa Battery Grottazzolina a Piacenza si è conclusa con una sconfitta significativa, evidenziando le difficoltà della squadra, ancora in fase di emergenza. Con l'assenza di Petkov e Stankovic, l'organico ha mostrato limiti evidenti, rendendo urgente un intervento per risollevarsi. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per invertire il trend e risollevare le sorti della squadra.

Un altro duro colpo la sconfitta con il massimo scarto in casa di Piacenza per la Yuasa Battery Grottazzolina, salita in terra emiliana ancora una volta in piena emergenza soprattutto al centro dove coach Ortenzi ha dovuto fare a meno della coppia di titolari formata dal bulgaro Petkov e da Stankovic. Eppure dopo un primo parziale di sofferenza totale, con la squadra in grave difficoltà soprattutto sul servizio di Piacenza, nel secondo e nel terzo a lungo gli uomini di coach Ortenzi sono stati avanti nel punteggio e il grande rammarico è per quel 21-23 avanti nel secondo che poteva essere gestito meglio.

