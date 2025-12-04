Hai mai visto un granchio cinese peloso? E' una specie invasiva che è arrivata anche negli Stati Uniti

In Italia è stato avvistato una sola volta in natura ma in Usa è l'Oregon il Paese che ha lanciato l'allarme sul granchio peloso cinese, noto anche come granchio peloso di Shangai. Come il granchio blu è una specie invasiva ma è ancora più aggressiva e capace di riprodursi in tutte le condizioni favorevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

