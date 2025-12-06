Granchio blu specie aliena invasiva il professore | ecco come si deve cucinare Ricco di vitamine attenti ai metalli

Roma, 6 dicembre 2025 - Toglietevi dalla testa di fare il sushi di granchio blu, "ho appena partecipato a un convegno in Veneto, un professore americano ci ha elencato tutti i patogeni che si porta dietro questa specie aliena invasiva. Quindi per mangiarlo bisogna cuocerlo bene ". Parte da qui Alberto Felici, biologo marino di Unicam, 20 anni fa si è inventato un master che si occupa di gestione del mare, tra i talenti allevati c’è Francesco Tiralongo, oggi professore all'Università di Catania. Insieme, per la cronaca, lanciarono l'allarme sul granchio blu prima che esplodesse il caos. Mangiamo gli alieni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Granchio blu specie aliena invasiva, il professore: ecco come si deve cucinare. Ricco di vitamine, attenti ai metalli

