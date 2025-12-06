Granchio blu specie aliena invasiva il professore | ecco come si deve cucinare Ricco di vitamine attenti ai metalli
Roma, 6 dicembre 2025 - Toglietevi dalla testa di fare il sushi di granchio blu, "ho appena partecipato a un convegno in Veneto, un professore americano ci ha elencato tutti i patogeni che si porta dietro questa specie aliena invasiva. Quindi per mangiarlo bisogna cuocerlo bene ". Parte da qui Alberto Felici, biologo marino di Unicam, 20 anni fa si è inventato un master che si occupa di gestione del mare, tra i talenti allevati c’è Francesco Tiralongo, oggi professore all'Università di Catania. Insieme, per la cronaca, lanciarono l'allarme sul granchio blu prima che esplodesse il caos. Mangiamo gli alieni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dalla xylella al granchio blu, negli ultimi anni si parla sempre più spesso di specie aliene. Per la verità, è da tempi remoti che noi umani trasportiamo piante, animali e altri organismi al di fuori dei loro ambienti originari. È un fenomeno antico, che ha arricchito l - facebook.com Vai su Facebook
Granchio blu specie aliena invasiva, il professore: ecco come si deve cucinare. Ricco di vitamine, attenti ai metalli - Alberto Felici, biologo marino di Unicam: "Perché dobbiamo cuocerlo bene e come mai non si deve pescare vicino al porto. Riporta quotidiano.net
C'è un nuovo granchio alieno nei mari italiani - In Sicilia recuperato un esemplare di Gonioinfradens giardi, specie originaria del Mar Rosso e dell’Oceano Indiano. Come scrive repubblica.it
Da specie aliena distruttiva a opportunità: così il granchio blu diventa cibo per gatti - DALL’INVIATO A BAGNOLI DI SOPRA (PD) – Dalla minaccia per l’ecosistema marino a opportunità economica per il territorio. Lo riporta repubblica.it
Hai mai visto un granchio cinese peloso? E’ una specie invasiva che è arrivata anche negli Stati Uniti - In Italia è stato avvistato una sola volta in natura ma in Usa è l'Oregon il Paese che ha lanciato l'allarme sul granchio peloso cinese, noto anche come ... Come scrive fanpage.it
Riecco il granchio blu. La laguna è invasa. E per difendersi morde - In realtà non se n’è mai andato, ma ora la sua presenza è più invasiva e preoccupante: è il granchio blu (callinectes ... lanazione.it scrive
Granchio blu, alleanza con la Slovenia per debellarlo: al via il progetto da 850mila euro per studiare abitudini e comportamenti della specie - Presentato ieri il progetto Interreg Italia Slovenia in cui i protagonisti sono stati il granchio blu e la biodiversità, un progetto della durata di due anni che ha preso il via ad aprile ... Scrive ilgazzettino.it