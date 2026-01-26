La Volta Buona gli ospiti di Caterina Balivo dal 26 al 30 gennaio 2026

Dal 26 al 30 gennaio 2026, su Rai 1, va in onda l’ultima settimana de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo. La trasmissione, in onda dalle 14, propone un approfondimento tra attualità, intrattenimento e benessere, con interviste e momenti di confronto con ospiti e personaggi noti. Un appuntamento quotidiano dedicato a temi di interesse e a momenti di informazione leggera.

Ultima settimana di programmazione del mese di gennaio per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026 alle 14 su Rai 1, tra spettacolo, attualità e benessere, con interviste agli ospiti e momenti di confronto sul divano arancione assieme ai personaggi più amati dal pubblico. Spazio alle interviste 'one to one' curate da Caterina Balivo. Tra i protagonisti della settimana Martina Colombari, reduce dall'esperienza televisiva di "Ballando con le Stelle" e attualmente protagonista a teatro di 'Venerdì 13', una commedia brillante che mescola ironia e suspense, con Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia. "Ho allattato per dieci mesi e la cosa non mi piaceva, la mia postura stava cambiando, non mi riconoscevo più". Juliana Moreira a La Volta Buona ha raccontato il percorso che l'ha portato a ridurre il seno dopo anni di disagio. L'attrice e conduttrice si è sottoposta all'intervento.

