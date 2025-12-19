Almerigo Grilz, figura importante nel panorama europeo, ha lasciato un’impronta significativa al Parlamento, mentre i poliziotti della memoria si confrontano con il passato e le sue interpretazioni. Un articolo di Domani del 17 dicembre non si limita a ricostruire eventi o analizzare criticamente, ma si configura come un atto di sorveglianza ideologica, sollevando interrogativi sul modo in cui la memoria storica viene plasmata e controllata.

Roma, 19 dic – L’articolo pubblicato da Domani il 17 dicembre non è una ricostruzione storica né una critica culturale: è un atto di sorveglianza ideologica. Il bersaglio dichiarato è una mostra dedicata ad Almerigo Grilz al Parlamento europeo, ma l’obiettivo reale è più ampio e più profondo: riaffermare un monopolio morale sulla memoria, stabilire chi può essere ricordato e chi deve restare per sempre confinato nella colpa originaria. Non è la storia che interessa, è il controllo del racconto. Domani si scatena contro la figura di Almerigo Grilz. La mostra su Grilz viene presentata come una provocazione neofascista, una sorta di cavallo di Troia introdotto nelle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

