La Tav Treviglio cade nel finale | la Gema Montecatini vince al PalaFacchetti

Nel match al PalaFacchetti, la TAV Treviglio si confronta con la Gema Montecatini, seconda in classifica. Dopo una partita combattuta, Treviglio si avvicina più volte al pareggio, ma nel finale la squadra ospite riesce a consolidare il vantaggio e a conquistare la vittoria. Una sfida che ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le parti, con il risultato che premia la Gema Montecatini.

La TAV Treviglio non regge l'impatto con La T Tecnica Gema Montecatini seconda in classifica e, dopo aver sfiorato più volte l'aggancio, nel finale di match capitola. I toscani vincono 63-75, ma non riescono a ribaltare la differenza canestri (+14 Treviglio all'andata). In avvio coach Villa deve scegliere un quintetto con Morina, Galassi, Reati, Taflaj e Marciuš, poiché Rossi è out e Rubbini è a referto ma febbricitante. Bargnesi, Jackson, D'Alessandro, Acunzo e Vedovato sono i cinque di Andreazza, che non ha Strautmanis. Avvio di triple, con Taflaj che replica a Jackson, poi i toscani allungano.

La TAV Treviglio subisce la sesta sconfitta stagionale, cedendo sul campo di Orzinuovi nel derby lombardo. La squadra bergamasca non riesce a conquistare i punti in palio, che restano in casa orceana, proseguendo un momento difficile nel campionato.

