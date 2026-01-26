La sorella di Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo la morte del padre Enrico

Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha condiviso un messaggio su Instagram tra le stories, segnando il suo ritorno ai social dopo la perdita del padre Enrico. La giovane ha deciso di comunicare il suo stato d'animo e rendere omaggio alla memoria del genitore, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso in un momento difficile.

Con un video su Instagram, pubblicato tra le stories, Adelaide De Martino ha rotto il silenzio social dopo la morte del padre Enrico. In un video in bianco e nero l'omaggio per il papà e nonno di suo figlio Mattia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino ha condiviso per la prima volta un messaggio sui social in ricordo del padre Enrico, scomparso il 19 gennaio dopo una lunga malattia.

Stefano De Martino ha condiviso un messaggio su Instagram in occasione della perdita del padre, Enrico, scomparso il 19 gennaio all'età di 61 anni.

