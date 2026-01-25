stefano de martino rompe il silenzio social dopo la morte del padre

Stefano De Martino ha condiviso un messaggio su Instagram in occasione della perdita del padre, Enrico, scomparso il 19 gennaio all'età di 61 anni. Con un semplice gesto, ha rotto il silenzio sui social, esprimendo il suo dolore e rispetto in questo momento difficile. Questa breve comunicazione rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza alla famiglia.

Un verso e nient’altro. Con una storia su Instagram, Stefano De Martino ha spezzato il silenzio seguito alla scomparsa del papà Enrico, morto il 19 gennaio a 61 anni. La scelta della frase “Il mio nome ha la voce di mio padre”, firmata dall’artista Marcello Maloberti, è diventata il primo segnale pubblico dopo giorni trascorsi nel riserbo, accanto alla famiglia e lontano dai riflettori. In pochi minuti è arrivato un abbraccio collettivo da parte dei fan, che hanno riempito i social di messaggi di affetto e vicinanza. Il rapporto tra Stefano ed Enrico De Martino era noto anche fuori dalla tv. Enrico era stato un apprezzato ballerino negli anni giovanili, aveva fatto parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo e aveva raccontato di aver lasciato la danza a 25 anni quando seppe di aspettare un figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

