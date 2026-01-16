E’ morto Tony Dallara da ‘Come prima’ a ‘Romantica’ cambiò la canzone italiana
È scomparso Tony Dallara, noto cantante italiano il cui vero nome è Antonio Lardera. Con brani come
(Adnkronos) – Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata appresa dall'Adnkronos da ambienti musicali. Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla fine degli anni Cinquanta segnarono una svolta nello stile interpretativo e nel gusto del pubblico. Dallara, uno dei primi "urlatori", è stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti più popolari della sua generazione, capace di segnare un'epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
