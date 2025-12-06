La Miwa Energia Cestistica Benevento si prende il derby contro la Scandone Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento trionfa nel derby contro la Scandone Avellino, giocato in un PalaMiwa gremito. Dopo un primo tempo sottotono, i Boars risalgono la china nel terzo periodo grazie ad una grande interpretazione difensiva della gara, spuntandola in un finale incandescente, in cui la squadra di coach Parrillo ha dimostrato grande compattezza e forza mentale. Primo quarto a bassissimo punteggio, complici due difese attente e molto intense. La gara resta in equilibrio per gran parte del primo periodo, ma nel finale una tripla di Cantone porta sul +4 Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Miwa Energia Cestistica Benevento si prende il derby contro la Scandone Avellino

