Pagelle Sorrento-Salernitana 0-2 | Lescano decisivo Villa glaciale che esordio per Gyabuaa

La partita tra Sorrento e Salernitana si è conclusa con un risultato di 0-2 in favore dei granata, che consolidano il terzo posto e proseguono la corsa al vertice. La squadra ospite ha mostrato solidità, con Lescano decisivo e Gyabuaa alla prima apparizione. La Salernitana ha conquistato il suo primo successo stagionale, superando con autorità il Sorrento in una gara disputata a Potenza.

Sorrento-Salernitana 0-2: i granata blindano il terzo posto e continuano la ricorsa al primato. La Salernitana vince con autorità sul neutro di Potenza, supera 2-0 il Sorrento e centra la prima vittoria stagionale con due gol di scarto. L'innesto di Gyabuaa a metà campo ha portato vivacità e dinamicità ad un reparto con buone qualità tecniche ma lento e compassato. L'undici di Raffaele controlla la gara quasi dall'inizio alla fine, passa in vantaggio nel primo tempo con Villa, su assist di Lescano dopo il palo di quest'ultimo, spreca diverse occasioni per chiuderla e soffre solo nel finale, prima del sigillo di Lescano in pieno recupero.

