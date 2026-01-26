La prima delibera di Fico | la legge sul salario minimo in Campania a 9 euro l'ora nei contratti pubblici regionali
La prima delibera di Fico riguarda la legge sul salario minimo di 9 euro l'ora nei contratti pubblici regionali in Campania. La proposta, ora in discussione in Consiglio regionale, mira a stabilire un livello minimo di retribuzione per i lavoratori coinvolti. In questo articolo, si approfondisce il funzionamento di questa misura e le sue implicazioni nel contesto regionale.
La proposta di legge approda in Consiglio regionale: ma qual è il meccanismo del salario minimo a 9 euro ora?.🔗 Leggi su Fanpage.it
