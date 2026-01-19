La Preside anticipazioni terza puntata del 26 gennaio | Eugenia salva Marita ma la famiglia si spacca

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le anticipazioni della terza puntata di La Preside, in onda il 26 gennaio su Rai1. In questa puntata, Eugenia interviene per salvare Marita, affrontando sfide legate a spaccio e violenza domestica. Nel frattempo, la sua famiglia si allontana, mettendo alla prova i suoi principi e il suo ruolo di guida. Un episodio che approfondisce temi di attualità e la forza di una donna nel fronteggiare le difficoltà.

Le anticipazioni della terza puntata de La Preside, in onda domenica 26 gennaio su Rai1. Eugenia lotta contro spaccio e violenza domestica mentre la sua famiglia si allontana da lei.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La Preside, anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio: Eugenia stringe un patto pericoloso con NicolaEcco un’introduzione adatta alle esigenze indicate: Le anticipazioni della seconda puntata di

Leggi anche: La Preside, anticipazioni stasera 19 gennaio 2026: Marita intrappolata in una relazione tossica, Mario vittima di bullismo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

preside anticipazioni terzaLa Preside, anticipazioni terza puntata del 26 gennaio: Eugenia salva Marita ma la famiglia si spacca - Eugenia lotta contro spaccio e violenza domestica mentre la sua famiglia si allontana da lei. fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.