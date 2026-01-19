La Preside anticipazioni terza puntata del 26 gennaio | Eugenia salva Marita ma la famiglia si spacca

Ecco le anticipazioni della terza puntata di La Preside, in onda il 26 gennaio su Rai1. In questa puntata, Eugenia interviene per salvare Marita, affrontando sfide legate a spaccio e violenza domestica. Nel frattempo, la sua famiglia si allontana, mettendo alla prova i suoi principi e il suo ruolo di guida. Un episodio che approfondisce temi di attualità e la forza di una donna nel fronteggiare le difficoltà.

