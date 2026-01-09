Cavalli al galoppo in contromano sulla Novedratese | traffico in tilt all’ora di punta

Nella giornata di venerdì 9 gennaio 2026, sulla Novedratese si è verificato un episodio insolito: due cavalli in corsa contromano hanno causato un blocco totale del traffico all’ora di punta. La scena, documentata da un nostro lettore, Dino Lucci, ha suscitato sorpresa tra gli automobilisti, evidenziando le difficoltà e le situazioni imprevedibili che possono verificarsi sulle strade durante le ore di maggior afflusso.

