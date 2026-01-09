Cavalli al galoppo in contromano sulla Novedratese | traffico in tilt all’ora di punta
Nella giornata di venerdì 9 gennaio 2026, sulla Novedratese si è verificato un episodio insolito: due cavalli in corsa contromano hanno causato un blocco totale del traffico all’ora di punta. La scena, documentata da un nostro lettore, Dino Lucci, ha suscitato sorpresa tra gli automobilisti, evidenziando le difficoltà e le situazioni imprevedibili che possono verificarsi sulle strade durante le ore di maggior afflusso.
Due cavalli che corrono in contromano, il traffico completamente paralizzato e automobilisti increduli costretti a fermarsi: è la scena surreale ripresa da un nostro lettore, Dino Lucci, poco prima delle ore 17 di venerdì 9 gennaio 2026 lungo la Novedratese.Nel video, girato mentre la strada era. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Pullman turistico prende fuoco lungo la A4 a nord di Milano nell’ora di punta: traffico in tilt ma nessun ferito
Leggi anche: Sole e cavalli, Pisa risponde... al galoppo. Monello Sabino si prende il premio Lupinacci
Allenare cavalli al galoppo su strada a traffico veicolare veloce, mettendo a rischio animali, automobilisti e se stessi, non è folklore né “tradizione”: è irresponsabilità. leggiamo che il caso è “al vaglio delle autorità”. Ma davvero qualcuno crede che si farà uno sf - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.