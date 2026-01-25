Alex Pretti l’infermiere di Minneapolis ucciso dall’ICE per aver difeso una donna La pistola? Aveva il porto d’armi – I video

Alex Pretti, infermiere di 37 anni di Minneapolis, è stato ucciso sabato mattina da un agente dell’ICE durante un intervento. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla sua morte, in particolare riguardo alla presenza di un porto d’armi. Di seguito, vengono analizzati i fatti e i video disponibili che ricostruiscono quanto accaduto.

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti e aveva 37 anni, l’uomo ucciso sabato mattina a Minneapolis (ora locale) da un agente dell’ICE di Donald Trump. Lo hanno riferito i suoi famigliari dopo il riconoscimento del corpo. Pretti lavorava come infermiere nel reparto di terapia intensiva del Minneapolis VA Medical Center, ed era in allarme come molti suoi concittadini per le azioni spericolate condotte dalle squadre federali anti-migranti. Tanto che aveva anche preso parte alle proteste di strada seguite all’uccisione di Renee Nicole Good lo scorso 7 gennaio. «Si preoccupava profondamente delle persone ed era molto turbato da ciò che sta accadendo a Minneapolis e in tutti gli Stati Uniti con l’Ice, come milioni di altre persone», ha detto il padre dell’uomo, Michael Pretti.🔗 Leggi su Open.online

