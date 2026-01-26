La morte di Alex Pretti a Minneapolis | il video choc girato in strada

La morte di Alex Pretti a Minneapolis ha attirato l’attenzione dei media, grazie anche a un video che mostra i momenti della sparatoria. Le immagini, diffuse sui social, contraddicono alcune ricostruzioni ufficiali, rivelando che Pretti aveva in mano un cellulare e che la pistola era stata rimossa prima dell’intervento dei federali. Un’analisi approfondita dei fatti è fondamentale per comprendere meglio quanto accaduto.

Le riprese video della sparatoria condivise sui social e analizzati da media americani smentiscono la ricostruzione fornita dall’amministrazione Trump: Alex Pretti aveva in mano un cellulare, la pistola rimossa dalla tasca prima di essere ucciso dai federali a Minneapolis.🔗 Leggi su Quotidiano.net Proteste a Minneapolis dopo la morte di Alex Pretti: tensione e accuse incrociateA Minneapolis si sono registrate proteste in seguito alla morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere presso il dipartimento dei veterani. Minneapolis, veglia silenziosa per Alex Pretti a 24 ore dalla morteA Minneapolis si svolge una veglia silenziosa in memoria di Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso a colpi d’arma da fuoco da un agente federale, a 24 ore dalla tragedia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Minneapolis, in migliaia alla veglia per piangere la morte di Alex Pretti; L'Ice uccide un uomo: Era armato. Media analizzano i video: Pretti aveva in mano il cellulare - Media: Il governo Trump ha tagliato i fondi per le body camera su agenti Ice; Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis; Minneapolis, Aveva una pistola, era un criminale: Trump difende l'Ice per la morte di Alex Pretti ma i video mettono in dubbio la versione ufficiale. Minneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione TrumpOmicidi, proteste di massa e accuse incrociate: le operazioni dell’Ice in Minnesota scatenano il caos negli Stati Uniti ... affaritaliani.it Morte di Alex Pretti, cosa è successo: il cellulare in mano e i 10 colpi sparati contro l'infermiere: anatomia di una fine, istante per istanteL’analisi dei filmati sull’uccisione dell’infermiere a Minneapolis sembra smentire la versione data dal Dipartimento della Sicurezza interna ... corriere.it NurseTimes. . La redazione di #nursetimes esprime profondo cordoglio per la morte di Alex Pretti, infermiere di Minneapolis ucciso tragicamente dagli agenti federali dell’ICE. Sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi conoscenti #alexpretti #ana #nurse - facebook.com facebook Video mostrano Alex Pretti disarmato prima della morte. Il Dipartimento Sicurezza Nazionale accusa l'infermiere, ma la CNN smentisce x.com

