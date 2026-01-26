La morte dei genitori di Claudio Carlomagno | la procura indaga per istigazione al suicidio

La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’uccisione della moglie Federica Torzullo. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità nell’ambito di questa vicenda complessa, che coinvolge diversi aspetti familiari e giudiziari.

AGI - La procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio" in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, colpita con 23 coltellate, ad Anguillara, vicino a Roma. L'apertura dell'indagine è necessaria per eseguire sui corpi dei coniugi l'esame autoptico. I genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati nella loro casa sabato pomeriggio dopo l'allarme dato da una parente. Che si tratti di un suicidio ci sono pochi dubbi per i carabinieri intervenuti sul posto. Nel corso del sopralluogo, inoltre, i carabinieri avrebbero ritrovato anche un biglietto, indirizzato all'altro figlio, nel quale sarebbero spiegate le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Agi.it

