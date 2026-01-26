La Larcianese riparte Punto sofferto col Real

La Larcianese torna in campo dopo la pausa, affrontando il Real Forte Querceta in una sfida equilibrata. La squadra, guidata dall’allenatore Della Pina, cerca di consolidare la posizione in classifica. La partita si conclude senza reti, con entrambe le squadre che hanno mostrato impegno e determinazione. Ecco le formazioni e i protagonisti del match, in attesa di sviluppi futuri per la stagione.

LARCIANESE 0 REAL FORTE QUERCETA 0 LARCIANESE Della Pina, Porciani (34 st Michelotti), Lucaccini, Marianelli, Maffei, Salerno, Crecchi (18 st Martinelli), Minardi, Rosselli (18 st Bolognini), Mariani (18 st Mallardo), Ba. A disp. Gorini, Bacci, Cardelli, Cristina Bacci, Pertici. All. Cerasa REAL FORTE QUERCETA Pastine, Nicolini, Arcidiacono, Marinari, Ricci, Piccione, Franzoni, Fortunati, (30 st Michelucci) Geraci, Borselli, Fantini, (21 st Gazzoli). A disp. Di Nubila, Mogavero, Lembo, Bartolini, Panicucci, Tofanelli, Vitaggio. All. Della Bona ARBITRO Rinaldi di Empoli LARCIANO Dopo quattro sconfitte consecutive la Larcianese del rientrante mister Maurzio Cerasa conquista un pareggio contro il Real Forte Querceta, rinforzato nelle ultime giornate con importanti acquisti. "Sofferto il minimo contro una squadra forte. Soddisfatto del punto"Dopo la partita, Damiano Bertani, vice di Mattia Gori squalificato, ha espresso soddisfazione per il punto ottenuto contro una squadra di livello.

