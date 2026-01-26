La guerra di Corona il giudice blocca Falsissimo su Signorini e lui passa al piano B | il bersaglio ora è Mediaset

Milano – “Falsissimo”, il format di Fabrizio Corona, che avrebbe dovuto rivelare altri scoop sul “sistema Signorini”, una rete di favori sessuali in cambio di ospitate e comparsate in programmi capaci di svoltare le carriere, lunedì sera non è andato in onda. O meglio, sì, ma ha cambiato “bersaglio“. Non più Signorini per divieto del Tribunale, ma Mediaset. “Non mi fermo” aveva, d’altra parte, dichiarato a caldo l’ex re dei paparazzi che aveva già pronto un “piano B”. Fabrizio Corona, stop a Falsissimo. Il giudice: “I suoi video non sono di interesse pubblico e non c’è indizio di un sistema Signorini” Aggirato l’ostacolo, cioè il divieto disposto dal giudice civile di parlare del “sistema Signorini”, Corona già dal tardo pomeriggio di lunedì aveva annunciato su Instagram ombre su nomi e volti di Mediaset. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

