Giudice blocca Falsissimo | Corona non può pubblicare la puntata su Signorini

Un giudice ha disposto il blocco della pubblicazione della prossima puntata di Falsissimo, condotta da Corona e dedicata a Alfonso Signorini, impedendo la sua diffusione online prevista per stasera. Inoltre, l’ex agente fotografico dovrà rimuovere i contenuti relativi alle due puntate precedenti. La decisione si inserisce in un contesto legale che influisce sulla programmazione del format.

Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono Alfonso Signorini. L’ex agente fotografico, da quanto si è saputo, non potrà trasmettere online la prossima puntata del suo format Falsissimo, che era prevista per stasera, e dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti. Il conduttore e giornalista nell’istanza aveva lamentato una campagna di diffamazione ai suoi danni. La Consob ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 200. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

