Il giudice blocca Fabrizio Corona | la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in onda

Il giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa. La decisione arriva nelle prime ore di questa mattina, segnando una possibile svolta nella vicenda. Restano da seguire gli sviluppi legali e le eventuali nuove disposizioni relative alla programmazione.

Possibile svolta sulla vicenda da CoronaSignorini. Nelle prime ore di questa mattina, il giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio non potrà andare in onda. Fabrizio Corona, la puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026 su Samira Lui e le frasi sui "segreti di Piersilvio e Marina Berlusconi". Il 26 gennaio 2026, la puntata di Falsissimo si concentra su Fabrizio Corona e le sue dichiarazioni riguardanti Samira Lui, oltre alle frasi sui presunti segreti. Signorini vuole bloccare la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, Corona risponde alla minaccia-denuncia. Il 26 gennaio, Signorini ha richiesto al tribunale di bloccare la trasmissione.

