La Giubiana a Macherio

La Giubiana a Macherio si svolge giovedì 29 gennaio, rinnovando una tradizione antica che segna la fine dell'inverno. In questa occasione, viene accesa e bruciata simbolicamente una figura di paglia, rappresentando il passaggio stagionale. L’evento è un momento di incontro per la comunità, radicato nella cultura locale e portatore di significati simbolici legati al ciclo delle stagioni.

