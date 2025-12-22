Gli 007 Nato | Mosca sta sviluppando un' arma per colpire la rete dei satelliti Starlink

Le recenti dichiarazioni indicano che Mosca sta sviluppando un'arma in grado di colpire la rete dei satelliti Starlink. La situazione in Ucraina rimane tesa, con Mosca che esclude al momento la possibilità di colloqui a tre con Usa e Kiev. Questi sviluppi evidenziano le complessità e le sfide in corso nel conflitto, che continuano a influenzare la stabilità nella regione.

