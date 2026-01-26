La gente ci accusa di aver messo al mondo un mostro | la disperata lettera d’addio dei genitori dell’assassino

Una lettera d'addio scritta dai genitori di Claudio Carlomagno, accusati di aver dato alla luce un assassino, rivela le loro ultime riflessioni prima della tragica fine a Anguillara Sabazia. In un momento di profonda sofferenza, Pasquale e Maria condividono il loro dolore e le difficoltà di affrontare le conseguenze di quanto accaduto. Un racconto che invita a riflettere sulla complessità delle relazioni familiari e sulle conseguenze delle scelte individuali.

ANGUILLARA SABAZIA (Roma) – Le ultime ore di vita di Pasquale e Maria, i genitori di Claudio Carlomagno. Il biglietto di addio lasciato all’altro figlio Davide. Le ombre sul femminicidio di Federica Torzullo. Il giorno dopo una tragedia troppo grande, Anguillara Sabazia si sveglia stordita, la vita è come sospesa. “Le parole faticano a trovare spazio”, dice il sindaco Angelo Pizzigallo. La fuga a Roma dal figlio Davide, le vite distrutte dal dolore e dall’angoscia. Da giorni Pasquale Carlomagno, 68 anni, e la moglie Maria Messenio, 65, si erano trasferiti a Roma, dal figlio Davide, per stare al riparo da giornalisti e curiosi, sperando di mitigare la sofferenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “La gente ci accusa di aver messo al mondo un mostro”: la disperata lettera d’addio dei genitori dell’assassino Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in giardino i genitori dell'assassino, lasciano una lettera di addio per l'altro figlioI genitori di Claudio Carlomagno, Maria Messenio e Pasquale, sono stati trovati impiccati nel giardino della loro casa ad Anguillara. Morte genitori Carlomagno, la lettera di addio al figlio prima del gesto sconvolgenteIl 24 gennaio 2026, ad Anguillara Sabazia, si è verificato un grave episodio di femminicidio che ha coinvolto Federica Torzullo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Segretario dell'OVL UCK: Ci accusano di aver portato pacchi con file speciali; Lega e FdI: I tagli alle forze dell’ordine? Colpa del Pd; Comunicazione Italiana; Leonardo Maria Del Vecchio indagato dopo un incidente in Ferrari, l'accusa sulla sostituzione di persona. Secondo l'accusa, Mancuso avrebbe preso una tangente di 12 mila euro per favorire l'associazione Gente emergente che ha ottenuto fondi pubblici per realizzare eventi e spettacoli Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più i - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.