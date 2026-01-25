Femminicidio di Federica Torzullo | trovati impiccati in giardino i genitori dell' assassino lasciano una lettera di addio per l' altro figlio

I genitori di Claudio Carlomagno, Maria Messenio e Pasquale, sono stati trovati impiccati nel giardino della loro casa ad Anguillara. Accanto a loro è stata rinvenuta una lettera indirizzata al loro altro figlio. La tragica scoperta si inserisce nel contesto del femminicidio di Federica Torzullo, suscitando grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

I genitori di Claudio Carlomagno che si erano «rinchiusi nella villa» Dalla scoperta del corpo straziato di Federica Torzullo la coppia non si era più vista in giro. Maria Messenio, ex assessora alla sicurezza per il comune di Bracciano, aveva accompagnato il figlio, poi reo confesso, a denunciare la scomparsa dell'ex moglie, poi aveva rassegnato le sue dimissioni e si era chiusa nel silenzio. Così anche il marito Pasquale, proprietario dell'impresa di smaltimento terra dove lavorava il figlio e dove nei giorni successivi è stato rinvenuto il corpo senza vita di Federica, era stato sentito dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti, impiccati nella loro abitazione.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati in casa ad Anguillara, erano genitori del sospetto coinvolto nel caso di Federica Torzullo.

