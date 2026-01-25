Il 24 gennaio 2026, ad Anguillara Sabazia, si è verificato un grave episodio di femminicidio che ha coinvolto Federica Torzullo. Poco prima del gesto estremo, sono state rese note le ultime parole scritte dal padre di Carlomagno, un messaggio di addio che aggiunge un ulteriore elemento al dramma in corso. La vicenda ha suscitato grande attenzione e tristezza nella comunità, evidenziando le conseguenze delle violenze domestiche.

Nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 2026, la vicenda legata al femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia si è arricchita di un nuovo e drammatico sviluppo. All’interno di un’abitazione in via Tevere sono stati rinvenuti i corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo fermato per l’omicidio della moglie. Anguillara Sabazia, il ritrovamento dei corpi in via Tevere. Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’accertamento, i due sarebbero stati trovati impiccati. Gli inquirenti valutano l’ ipotesi suicidio di coppia. A riferirlo è Adnkronos, secondo cui i coniugi avrebbero lasciato una lettera destinata all’altro figlio, Davide Carlomagno, nella quale avrebbero spiegato le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Morte genitori Carlomagno, la lettera di addio al figlio prima del gesto sconvolgente

Morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: i motivi del gesto in una lettera per l’altro figlioSono stati trovati i genitori di Claudio Carlomagno morti per impiccagione ad Anguillara.

L’uscita con il furgone a Roma, la lettera d’addio all’altro figlio. Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno prima di farla finitaPasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita quindici giorni dopo la tragica perdita della nuora e l’arresto del figlio.

