Un articolo de “Les Echos” evidenzia come il governo Meloni sia stato riconosciuto all’estero, con commenti che sottolineano serietà e fiducia nell’Italia. Il testo paragona la premier italiana a una versione vincente di Sinner, sottolineando il momento cruciale per il suo mandato. Si apre così un focus sui rapporti internazionali e sul ruolo di Meloni nel contesto europeo, con un’attenzione particolare alle percezioni esterne e alle dinamiche politiche in corso.

Arriva un importante tributo al governo Meloni dall’estero, e ancora una volta da un giornale francese, che come altri media transalpini non lesina paragoni “autoflagellanti” tra Macron e la premier italiana. E nei giorni in cui il nostro fuoriclasse Jannik Sinner dà spettacolo agli Australian Open, la testata francese dedica alla Meloni un titolo e una vignetta tennistica, con Giorgia sotto rete che si prepara a portare a casa game, set e incontro. “In Italia, match point per Giorgia Meloni nel 2026?”, titola oggi il quotidiano economico francese Les Echos, spiegando che “dopo lo sdoganamento politico, il governo di Giorgia Meloni è riuscito in una ‘normalizzazione’ economica”, e il paese “ha riconquistato la fiducia dei mercati, affermandosi come un pilastro stabile e affidabile in seno alla zona euro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Francia incorona Meloni in versione Sinner. “Les Echos”: «Con lei serietà e fiducia nell’Italia, ora ha il match point…»

United Cup 2026, Italia eliminata: Cobolli spreca due match point, la Francia vola ai quartiL’Italia si è fermata ai quarti di finale della United Cup 2026, a Perth.

LVMH, Michèle Benbunan nuova Ceo di Les Echos – Le ParisienLVMH ha annunciato la nomina di Michèle Benbunan come nuova CEO di Les Echos – Le Parisien.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trump smaschera Macron: Ecco l'sms che mi ha mandato | Libero Quotidiano.it; Così l'America rischia di fare male a se stessa | Libero Quotidiano.it; Emmanuel Macron preso a pugni in faccia? Come si presenta | Libero Quotidiano.it.

Meloni e Merz firmano accordo bilaterale di difesa: la cerimonia a Villa PamphiliCon la Germania è il momento delle intese pragmatiche: non cedere al Tycoon ma senza andare alla rottura Dopo anni di diffidenze, incomprensioni e strette di mano più di circostanza che d’intesa, i ra ... lastampa.it

Gennaio 1458: Mattia Corvino viene incoronato re d’Ungheria e Croazia. Ha solo 15 anni e si trova già a gestire una questione dinastica complicata che riguarda anche la corona di Boemia. Mattia nasce il 23 febbraio 1443 a Cluj-Napoca, all’epoca territorio u - facebook.com facebook