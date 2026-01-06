United Cup 2026 Italia eliminata | Cobolli spreca due match point la Francia vola ai quarti

L’Italia si è fermata ai quarti di finale della United Cup 2026, a Perth. Nella sfida contro la Francia, gli azzurri hanno perso l’opportunità di qualificarsi, con Cobolli che ha sprecato due match point. La gara si è decisa nel singolare maschile, segnando l’epilogo di questa edizione per la squadra italiana.

Finisce anzitempo il cammino dell’ Italia alla United Cup 2026. A Perth, contro la Francia, agli azzurri serviva un’impresa piena per tenere vive le speranze di qualificazione, ma il confronto si è deciso già nel singolare maschile, rivelatosi fatale. Cobolli-Rinderknech, la partita che decide il tie. Il match chiave è stato quello tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech, una vera maratona durata oltre tre ore. Cobolli ha lottato punto su punto, arrivando a un passo dal successo, ma ha mancato due match point che avrebbero potuto cambiare la storia dell’incontro e dell’intera sfida. Rinderknech ha resistito nei momenti più difficili, ribaltando l’inerzia e imponendosi al termine di una battaglia logorante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - United Cup 2026, Italia eliminata: Cobolli spreca due match point, la Francia vola ai quarti Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 5-7, Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: il francese annulla due match point ed elimina gli azzurri Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup su : Italia-Svizzera, live ora Paolini-Bencic; Oggi l’esordio dell’Italia nella United Cup, il “secondo” trofeo per nazioni:…; United Cup: la Svizzera batte l'Italia 2-1. United Cup, Italia-Francia 1-1: Paolini domina Jeanjean e strappa il pareggio - WTA | Troppa la differenza di cilindrata tra Jasmine Paolini e Leolia Jeanjean, che raccoglie cinque giochi. ubitennis.com

United Cup, Italia-Francia 1-1: azzurri eliminati dal torneo - È già finita la United Cup dell'Italia che, dopo il ko all'esordio contro la Svizzera, era obbligata a vincere 3- sport.sky.it

United Cup - Cobolli manca due match point e perde da Rinderknech, Italia fuori - L' Italia è eliminata dalla United Cup 2026, la manifestazione a squadre in corso di svolgimento a Perth e Sydney. tennisworlditalia.com

Cobolli, che combini Sprecati due match point contro Rinderknech, Italia fuori dalla United Cup x.com

United Cup, l’Italia di Cobolli e Paolini può ancora centrare i quarti: gli azzurri si qualificano se… - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.