LVMH Michèle Benbunan nuova Ceo di Les Echos – Le Parisien

LVMH ha nominato Michèle Benbunan nuova Chief Executive Officer del gruppo editoriale Les Echos – Le Parisien. La divisione media del colosso del lusso, quindi, cambia governance. Benbunan subentrerà a Pierre Louette, Ceo per otto anni. Il gruppo Les Echos – Le Parisien opera su due fronti. Da un lato, appunto, attraverso il quotidiano economico Les Echos. Dall’altra sul fronte generalista, con Le Parisien, che guarda soprattutto al territorio. Starà a Benbunan guidare la strategia del comparto media in un momento di forte trasformazione tecnologica. E con un occhio sempre attento tanto alla sostenibilità economica quanto alla qualità dell’informazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - LVMH, Michèle Benbunan nuova Ceo di Les Echos – Le Parisien Bulgari, Laura Burdese sarà la nuova Ceo dal 2026: cosa cambia per LVMH

A partire dal 1° luglio 2026, Laura Burdese prenderà le redini di Bulgari come nuova CEO, segnando un importante cambio di leadership per la maison romana del lusso. La sua nomina rappresenta un passo strategico all’interno del gruppo LVMH, aprendo nuovi orizzonti per il futuro di Bulgari e consolidando la sua posizione nel panorama internazionale del lusso. Lvmh acquisisce Les Éditions e nomina presidente Maurice Szafran

Lvmh, gruppo leader nel settore del lusso con marchi come Fendi, Loewe e Givenchy, ha annunciato l'acquisizione completa di Les Éditions Croque Futur, casa editrice francese. Contestualmente, è stato nominato presidente Maurice Szafran. Questa operazione rafforza la presenza del gruppo anche nel settore editoriale, integrando nuove opportunità di comunicazione e cultura all'interno del suo portafoglio.

