Centra un 5 al Superenalotto e vince quasi 37mila euro | la dea bendata bacia Francavilla al Mare
La dea bendata torna a baciare la provincia di Chieti al Superenalotto. Nell’estrazione di martedì 4 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un"5" da 36.733,58 euro a Francavilla al Mare.Il fortunato giocatore ha effettuato la giocata vincente alla tabaccheria Zappacosta, in viale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
