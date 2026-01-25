Cremonese pullman riparte senza Audero | il portiere ‘dimenticato’ allo stadio dopo Sassuolo

Dopo la partita tra Sassuolo e Cremonese, il club lombardo ha lasciato lo stadio senza Emil Audero, il portiere titolare. L'incidente si è verificato domenica 25 dicembre al Mapei Stadium, quando la squadra ha ripartito senza il giocatore, che è stato ‘dimenticato’ nel corso del post partita. Questa situazione ha attirato l'attenzione sull'organizzazione e sulla gestione degli spostamenti del team.

(Adnkronos) – Clamoroso nel post partita di Sassuolo-Cremonese. Dopo la sfida di oggi, domenica 25 dicembre, il club lombardo ha 'dimenticato' Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona senza il suo portiere titolare. Come raccontato da SkySport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. Tutti, tranne uno. All'appello infatti mancava Audero, che era impegnato nelle tradizionali interviste post partita con alcuni giornalisti indonesiani, Paese d'origine del padre. Nessuno del club però si è accorto dell'assenza dell'ex portiere, tra le altre, della Sampdoria, che è quindi rimasto 'a piedi'.

