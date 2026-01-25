Audero chiacchiera troppo | il pullman della Cremonese lo dimentica a Reggio Emilia

Durante un'intervista a Reggio Emilia, il portiere della Cremonese, Audero, si è lasciato coinvolgere in una conversazione prolungata, al punto da dimenticare il pullman della squadra. L'episodio si è verificato mentre rispondeva alle domande di un giornalista, proveniente dal paese di origine del suo padre. Un momento che ha attirato l'attenzione, ma senza conseguenze significative per l'atleta o la squadra.

Facce scure, certo. E anche poca voglia di parlare e di vedere chi hai vicino. Ma, insomma, la storia dell’Audero perduto al Mapei Stadium è pure un po’ romanzata. Il tam tam monta in rete: il pullman della Cremonese è partito senza il suo portiere dopo la gara persa col Sassuolo. E c’è già chi perfidamente ironizza: lasciato a piedi per l’errore sul gol di Fadera? Suvvia, non esageriamo. Succede che, nel dopo gara, il portiere ex Juve si ferma a parlare con un paio di giornalisti-creator indonesiani. Di quella nazionale Audero è l’estremo difensore. Insieme a lui c’è il compagno di nazionale Idzes, difensore del Sassuolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

